台中姐弟之爭僵局 提勝選的人成共識

國民黨台中市長提名16日將進行首波協商，藍委楊瓊瓔（中）11日表示，將依照黨的規畫全力配合。圖為楊瓊瓔11日出席北台中家扶中心活動。（温予菱攝）

立法院副院長江啟臣（右）11日前往台中水湳市場發放春聯，現場人氣沸騰。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長提名陷入資深立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣「姐弟之爭」僵局，市長盧秀燕呼籲黨中央1月底前敲定人選，國民黨主席鄭麗文也表示，將視16日協調結果再決定。江啟臣11日直言，相關作業必須務實且趕快確定，強調時間不會等人；楊瓊瓔則說，初選不是分裂，而是凝聚。

江啟臣昨上午前往水湳市場發放春聯，針對提名制度表示，不論是黨中央、市長，或是基層議員及里長，都能感受到時間愈來愈緊迫，及早定案不僅是為了參選人，更是為了讓基層支持者與助選團隊能「定下心來」，全力投入備戰。

但當媒體問及期間是否曾與鄭麗文交流提名議題，江啟臣一連用了多次「都沒有」否認，甚至強調雙方即便在公開場合碰面，也「完全沒有交談」，更未談及任何相關事宜。對於他與楊瓊瓔的競爭關係，江啟臣重申，目前的唯一目標就是「提出最能勝選的人」，強調這才是大眾最期待的結果。

楊瓊瓔表示，國民黨台中市長初選方式與時程尚未明確，她會依照黨的規畫全力配合，直言國民黨在台中要贏，最關鍵就是要用公平、透明、團結的初選機制，集結黨內人才與力量，推出最符合市民期待、最能贏得選戰、也最能帶領台中前進的最佳人選。

楊瓊瓔強調，初選不是分裂，而是凝聚，她會用實際行動與努力，爭取成為市民最信任、最有能力的選擇，並在初選後全力團結，為台中打拚、為市民服務。