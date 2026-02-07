台中姐弟之爭》國民黨不小心公布初選民調時間？江啟臣：真的很詫異、應避免無所謂爭議

國民黨台中市長黨內競爭激烈，在立委楊瓊瓔與江啟臣兩人簽屬協議後，確認民調三月底前進行，且不公開時間，看似協調漸入佳境，黨中央卻又出包稱3月最後一周會進行民調，引發江啟臣強烈不滿，但黨中央辯稱是公布民調時間，非執行時間；對此，江啟臣在台中受訪表示，他看到黨中央的公告，自己真的很詫異，他沒有參加任何第二次協商，大家應該照白紙黑字來進行，就可以避免無謂的爭議。

江啟臣今日在民眾黨議員江河樹等人陪同下受訪表示，白紙黑字東西都很清楚，自己第一時間收到提名協議事項，他很慎重，第一時間簽名回復，這是2月5日的事情，昨天是2月6日，他沒有參加第二次的協調，其他人有沒有協調他不知道也沒有被告知，所以他看到黨中央的公告，自己真的很詫異。

廣告 廣告

因為跟協議內容不一致，首先在簽署的協議內容中很清楚就是三月底前執行民調，而且不公開民調時間、機構等事項，但6日的新聞訊息卻是3月底最後一周，這兩個意義完全不同，因為3月底前不會只有最後一周，即便黨中央說民調期間，也不符合3月底前的意義，既然雙方都有簽名畫押，大家應該照白紙黑字來進行，就可以避免無謂的爭議，他要再次聲明他沒有參加任何第二次協商，所以就不會有最後一周民調的問題。

媒體詢問會不會覺得會被外力介入，江啟臣說，不管如何簽名畫押的東西都很慎重，就應該依照簽署的協議來進行，至於其他民調的事情，不要讓外界有作文章的狀況。

更多風傳媒報導

