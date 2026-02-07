台中姐弟之爭！ 楊瓊瓔稱3/25-31民調 江啟臣駁「非共識」

台中市 / 綜合報導

國民黨台中市長提名大戰，人選到現在還是難產，外傳黨中央要在昨(6)日這天進行二次協調，但兩位主角江啟臣跟楊瓊瓔行程滿檔，都說沒有收到通知，姊弟之爭到底由誰出線，各界持續關注，楊瓊瓔發新聞稿強調，黨內的內參全民調，將會在3月25日到31日舉辦，這個說法，江啟臣馬上否認，強調當初的簽署的提名協議事項，執行民調的時間與機構，都不對外公布，楊瓊瓔的說法並非共識，姐弟之爭，爆出火藥味，國民黨組發會也馬上解釋，按照協議的內容，不會公布民調機構與日期，後續作業，會按照協議事項規定來辦理。

立法院副院長江啟臣，台中市長盧秀燕，同框美國在台協會AIT處長谷立言，美國在台協會處長谷立言說：「台灣變成了我們第四大的貿易夥伴而且美國也是台灣最大的出口目的地。」三個人一起出席，中部AI機器人產業發展交流座談會，盧秀燕強調台美關係互動密切，從機械零組件工具機一直到光學與航太的領域，這些都有助於下一個階段機器人產業的發展。

她話鋒一轉，把美方參訪地方產業的活動，跟想要角逐市長的江啟臣做了巧妙連結，台中市長盧秀燕說：「特別謝謝江副院長舉辦這樣的座談會讓外界全世界看到台中的實力，看到我們的產業。」但眼前1.25兆元的國防預算，以及台美貿易協議立法院還沒過關。

江啟臣呼籲，朝野的政黨要發揮智慧趕快解決僵局，立法院副院長江啟臣說：「解鈴還須繫鈴人啦政黨領袖之間應該要坐下來好好談。」江啟臣同框谷立言，把層級拉高到台美國際交流，同一個早上民進黨對手立委何欣純來海線的菜市場掃街，她強調台美貿易協議，朝野要協調盡快審查，江啟臣身為立法院副院長責無旁貸。

立委(民)何欣純說：「要帶谷立言來看台中產業那就必須知道台中產業最想要的是國會趕快通過台美的談判協議。」何欣純認為台美貿易協定攸關產業的生計，如果在野黨不通過甚至刻意拖延，對於台灣的經濟來說將會是一場災難。

外傳6日國民黨中央要進行第2次協調，產生台中市長的人選，但江啟臣與黨內對手立委楊瓊瓔行程都滿檔，兩個人都說沒有接到任何通知，立法院副院長江啟臣說：「我沒有收到任何通知。」立委(國)楊瓊瓔說：「沒有我還沒有接到通知。」

姐弟之爭6日傍晚爆出火藥味，楊瓊瓔發出新聞稿，強調經過協調確認由黨中央，辦理內參全民調決定提名人選，3月25日至3月31日進行民調，並且由黨中央江啟臣與楊瓊瓔，各自推薦1間民調機構共同執行，但江啟臣貼出2月1日親筆簽名的提名協議事項，裡面註記不對外公布執行民調時間機構等相關事項。

他強調楊瓊瓔的說法並不是共識，國民黨組發會回應，簽署協議的內容沒有更改，也沒有公布民調機構與日期，後續作業會按照協議事項，如果有疑慮隨時可以說明。

