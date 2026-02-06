台中姐弟之爭 楊瓊瓔：全力以赴

國民黨台中市長提名陷入立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣「姐弟之爭」，國民黨中央黨部6日宣布，2人已簽署提名協議，將盡速邀2人挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後1周完成民調作業決定提名人選。楊瓊瓔稱全力以赴，江啟臣則公開質疑黨中央公告已違背提名協議，引發譁然，有黨內人士直指江此舉不單純，恐是對制度透明化後失去操作空間的強烈反彈。

國民黨昨表示，經充分溝通和說明，楊、江皆已簽署2點協議：一、包括台中市長候選人提名以民意調查結果為依據，不公布民調結果，只公布勝選同志；二、民意調查執行相關事項包括同意3月底前就國民黨核定的民調機構中選擇3家委任執行，2人各指定1家及由2人共同推薦1家。

協議中明定，不公布執行民調時間、機構等，並同意依現行提名機制、即「政黨對比」（估85％）與「黨內互比」（估15％）總和計算，以成績最高者為提名人選。

楊瓊瓔指出，將全力以赴爭取支持，待制度完成後，也會與黨內同志並肩合作，凝聚力量，一起為台中打拚。不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，持續爭取台中市民最大的支持。

江啟臣則發出聲明指黨中央發布「擬於3月底前最後1周（3／25至3／31）完成民意調查作業」，明顯違背雙方簽署的協議事項，無疑公開民調時間，讓民調受外力介入而失真。此舉也引發黨內譁然。

有黨內人士指出，楊面對長期各種對她不利的所謂民調，始終低調未主動反擊，正是顧及黨內團結與不讓黨中央難做，強調相關方向在雙方知情下拍板，如今江卻高分貝回過頭來全盤否認，前後反差極大。該人士直言「制度一旦攤在陽光下，就是最好的照妖鏡。誰真正尊重公平、誰害怕公平，接下來，很快就會看得一清二楚。」

國民黨組發會昨晚提4點回應指出，2位有意參選同志簽署的協議事項隻字未改，完全相同；協議事項中所提的3月底、亦即3月的最後1周，並未公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容；未來等2人挑定3家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依協議不會對外公布執行日期；若有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。