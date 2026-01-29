台中姐弟之爭 農民節帶春聯拚場

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（右一）29日陪同賴清德總統（中）赴台中大坑山區與獨居老人一起做紅龜粿。（陳淑娥攝）

台中市清水區農會29日舉行「115年度台中市清水區各界慶祝農民節表彰大會」，立委楊瓊瓔（左四）感謝農民辛苦付出。（温予菱攝）

台中市清水區農會29日舉行「115年度台中市清水區各界慶祝農民節表彰大會」，立法院副院長江啟臣（台上左）稱讚農民是國家安定的力量。（温予菱攝）

國民黨2026台中市長提名「姐弟之爭」將於2月6日第二次協商，爭取提名的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣29日分別出席清水區農會農民節表彰大會，各自帶著與立法院長韓國瑜聯名春聯，比拚意味十足。民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨陪同賴清德總統赴北屯松竹寺參香，何當場向賴總統「討建設紅包」，賴則頻頻點頭。

清水區農會昨舉行「台中市清水區各界慶祝農民節表彰大會」，江啟臣於上午10時初率先到場致詞，並向各位優秀農民致意，楊瓊瓔則在結束后里區大安溪伏流水抽水量疑似影響農業供水調度協調會後，約於10時40分趕到，2人並未碰到面。

江啟臣表示，他身為農家子弟，一直把農民心聲放在心中，並帶進立法院；農業是一切的根本，若沒有農民，社會不會穩定、安全，世界不會和平。

清水孫女楊瓊瓔則說，看到許多皮膚曬得黑金、笑容卻很燦爛的臉龐，心裡很感動，尤其是民眾那雙因為長年耕作而粗糙的手，緊緊握著獎狀，卻怎麼樣都藏不住眼底的驕傲與溫柔，她感性說，農民節不只是一個典禮，她要向所有農民說「有你們真好」。

對於國民黨台中市黨部主委蘇柏興證實2月6日將二次協商，協商前倒數1周心情如何？會傾向全民調，還是內部民調？江啟臣並未受訪回應；楊瓊瓔再次強調，自己尚未接獲黨部正式通知，一切尊重黨中央的協調機制跟程序，她也希望二次協商能夠凝聚共識，並稱「我沒有預設立場」。

何欣純昨陪同賴清德總統赴北屯松竹寺參香，何欣純說，北屯是全市第一大行政區，「我若當市長，我來找土地，中央則支持，中央地方一起合作，建設北屯，建設大台中。」何欣純笑問總統有答應給紅包嗎？賴清德則是頻頻點頭。

賴清德指出，松竹寺水流觀音非常靈驗，有求必應，他與蕭美琴2024年順利當選總統、副總統，這次前來叩謝神恩。他接著說，「清德來求，參選就當選，那今天何欣純來求，不知道有沒有效？」現場引起一陣掌聲。