台中姐弟爭市長 藍今首波協調

立委楊瓊瓔（右）把握協調前一天，15日前往大甲市場掃街，有攤商送上象徵好彩頭的蘿蔔給予祝福。（李京昇攝）

綠委何欣純（左二）15日赴梧棲區台中港參加舊有鐵路活化介紹、港務公司盈餘提撥說明會等，台中市議員王立任（左一）、楊典忠（右二）、曾威、施志昌等人陪同。（温予菱攝）

國民黨下屆台中市長提名「姐弟之爭」今日將在中央黨部展開首波協調，爭取提名的立委楊瓊瓔15日表示，「一定準時到場」；立法院副院長江啟臣昨接受專訪時說，民進黨早已就定位，國民黨台中市長提名不宜再拖。

楊瓊瓔、江啟臣爭取黨內提名參選台中市長，「姐弟之爭」陷入僵局，楊瓊瓔15日前往大甲市場掃街，對於將登場的協調會，她表示，一切依照黨中央規畫，今天一定準時到場，不論結果如何尊重黨中央決定；若進入初選，並非分裂而是團結，也是提前接受市民檢驗，並找出最有勝選機會的人選。至於外界關心是否比照其他縣市採民調或黨員投票，她強調，一切都須依黨內提名機制進行，協調不成再由黨中央決定，她會全力配合。

江啟臣昨天先在立法院主持「對總統提出彈劾案」公聽會，隨後接受專訪。對於協調一事，江啟臣說，他已知是由黨祕書長李乾龍主持，邀集組發會與地方代表共同參與，具體議程仍待確認。他也直言，台中市長提名時程已不宜再拖，市長人選未定，地方普遍出現焦慮心情，加上台中涉及多層級民代選舉與藍白合作議題，更需要盡早整合。他認為，黨內競爭應是良性、和諧的，避免內耗讓對手有機可乘，最終目標是團結推出最有勝算人選，不要讓市長盧秀燕的執政成果掉棒。

民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純昨赴梧棲區台中港務分公司會勘，並針對舊有鐵路活化、港務公司盈餘提撥及台中港今年預報有4艘國際郵輪靠泊議題討論，何表示，針對港務公司盈餘回饋，自己若當上市長，將比照台北港跟新北市政府作法，讓回饋有一定比例優先用於港口所在行政及鄰近區域，另也建議可參考韓國觀光小火車方式，活化舊有鐵路，串聯高美溼地等海線景點。

至於藍營協商今登場，何欣純說，這是國民黨家務事，她不便評論，也直言民進黨早就提名她參選，將會更積極走訪基層，了解市民需求，讓各區域均衡發展、台中市愈來愈好。