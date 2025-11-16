台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中市府：經查為台灣原生種眼鏡蛇 已撒石灰防蛇入館
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。
台中市消防局今天中午12時36分接獲通報，龍井圖書館發生民眾遭蛇咬傷，立刻派員前往救護；41歲婦人自述，她準備離開圖書館，走出大門時，右腳背突然一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。
救護人員表示，婦人意識清楚，由救護車送醫救治。院方表示，婦人目前生命徵象穩定，已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。
消防局也通知農業局廠商，前往執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊協助，已在館內捕獲一條30公分長的眼鏡蛇。
台中市政府發布文字稿，農業局表示，獲報後立刻指派專業廠商到場處置，經查該種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種眼鏡蛇。為避免危及公共安全並維護生物多樣性，待廠商捕獲點交完成後，將送交有研究需求的學術單位，再帶至深山回歸原本棲地。
文化局說明，中午館員獲報有民眾遭蛇咬傷後，立即通報警察局及消防局協助民眾送醫，並通報專業人員完成捕捉。分館人員已加強巡查館內外情況，並將撒布石灰，以防再度發生類似情形。
