台中婦便秘血便身體虛弱送醫 檢查罹患大腸癌

（中央社記者趙麗妍台中6日電）70多歲婦人，近期出現血便，有時便秘，日前因便秘如廁不順，身體虛弱頭暈送醫，檢查出有腸胃道出血，住院進一步檢查，發現有內痔出血，還罹患大腸癌，後續給予治療。

李綜合醫院今天發布新聞稿，肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，患者到院時血壓偏低；據家屬轉述，患者到院前2天，有血便、便秘、胃食道逆流、頭暈等症狀。

賴大豊說，患者住院期間，進行胃鏡、大腸鏡等檢查，檢查出有出血性胃炎導致上消化道出血，腸子內也看到至少5公分大小腫瘤，切下少許組織化驗後，研判是惡性腫瘤，還有嚴重內痔出血。

賴大豊透露，患者雖多年前有做過腸胃鏡檢查，但是，最近不只排便習慣、大便形狀改變，甚至便中有血或黏液，以及長期腹部不適，婦人都未放心上，一直到住院前出血身體虛弱，進一步檢查才發現腸子內有惡性腫瘤。

賴大豊指出，大腸癌初期症狀不明顯，很多人認為，腹痛或大便型態改變，只是短期不適或吃壞肚子，不在意；罹患大腸癌高危險族群，則包括喜歡吃肉、吃燒烤，卻很少吃蔬菜水果的人，或是體重過重、過量吸菸、喝酒，以及曾有大腸瘜肉、有大腸癌家族病史族群。

醫師建議，民眾在上廁所時，只要出現糞便形狀、顏色、質地異常，排便習慣突然開始腹瀉或便秘，或腹瀉與便秘交替出現，腹部脹氣、絞痛不舒服，症狀只要超過2個禮拜以上，都應提高警覺，到醫院進一步檢查。（編輯：陳仁華）1141106