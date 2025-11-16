台中婦圖書館看書竟遭蛇吻！30cm眼鏡蛇狠咬腳背 急送醫救治

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

書裡「蛇」麼都有？台中一名41歲婦人於今（16）日中午12時許，前往龍井圖書館一樓書報閱覽室看書，不料突感右腳腳背刺痛，猛一看兇手竟是一條長約30公分的眼鏡蛇；警消獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人趕抵，並同時通知農業局廠商進行捕蛇作業。受傷女子則緊急送往台中榮總醫院，院方已為她施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，後續狀況有待觀察。

台中一名41歲婦人於今日中午12時許，前往龍井圖書館一樓書報閱覽室看書，不料突感右腳腳背刺痛，猛一看兇手竟是一條長約30公分的眼鏡蛇。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今日中午12時36分接獲通報，位於龍井區觀光路上的龍井圖書館有女子遭蛇咬傷，立即派遣人車前往救援，同時連繫農業局廠商到場捕蛇；抵達後只見女子右腳背受傷，而該蛇隻也被順利捕獲。警消將受傷女子送至台中榮總醫院治療，經施打血清後，女子目前生命徵象穩定，後續狀況仍有待觀察。

受傷女子向警方供稱，她正準備離開圖書館，走到大門口時，便感到右腳背一陣刺痛，便發現是一條眼鏡蛇。經救護人員現場調查研判，應是圖書館旁便是大水溝，環境潮濕且雜草叢生，使眼鏡蛇有機可趁。



