台中婦投資黃金被騙280萬 中年男應徵「收送貨人員」取款遭逮

【記者鮮明／台中報導】台中市1名52歲陳姓婦人，誤入詐騙LINE群組，遭「投資黃金保證獲利」等話術陷入假投資陷阱，先後依指示面交、匯款合計280萬元，直到家人發現才報警。清水警分局日前利用面交時逮捕前往取款的48歲姚姓車手，依詐欺等罪移送法辦。

警方調查，這名陳姓婦人在網路輕信網友介紹的網路投資訊，並加入詐騙集團所設立的LINE群組，以投資黃金為由「保證獲利、穩賺不賠」等話術，陳婦不疑有他陷入假投資陷阱，依照連結不明的網路平臺申請會員帳號，先後依照指示面交及匯款等，共計投資新台幣280萬元，直到家人發現，陳婦才驚覺被騙，趕緊向警方報案求證。

台中市清水警分局清水所員警楊宗翰、劉宇睿受理後，發現詐團仍與陳婦聯繫，遂相約本月27日在清水區中清路8段路邊面交，當場逮捕前來取款的48歲姚姓男車手。

姚男聲稱因年關近急於找工作，在網路上求職應徵「收送貨人員」，並依照詐團指示前往收取貨款時，為警方查獲才驚覺淪為詐騙車手。警方詢問後依法將姚男移送台中地檢署偵辦。

清水警分局分局長鄭鴻文表示，近來詐騙案件以「假投資」為詐騙案件居高，請民眾勿相信網路「投資保證獲利」或點選不明連結網址，如接獲任何可疑電話或收到可疑資訊，應立即掛斷。

另外，寒假期間，因應春節期間，「打工、求職」人數增加，詐欺集團常以「輕鬆打工」、「高薪兼職」、「協助收件」等求職話語，誘騙求職者從事代領包裹之工作，淪為詐欺集團共犯，一旦涉案，除負擔刑事責任外，也須面臨巨額的民事求償責任。

