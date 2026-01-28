台中婦撞倒騎士後趕買菜 折返辯「自摔」觸肇逃送辦

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯文心路與南屯路口，發生曾姓女騎士在綠燈時經過路口，煞車不及撞倒前方林姓騎士事故，肇事機車擦撞後向前噴飛至南屯路口，場面驚險，曾女經路人攙扶起身後，竟在綠燈後直接騎車離去，警方表示，曾女「買菜」後折返頻向騎士道歉，當場依刑法肇逃罪嫌送辦。

台中市第四警分局呼籲，道路發生交通事故，騎士均應立即停車報警處理，切勿因慌亂或心存僥倖離去，7日上午8時交通尖峰時間，曾女(66歲)趕買菜騎經文心路口，疑煞車不及擦撞前車林女，兩車雙雙倒地，肇事機車甚至向前噴飛至南屯路口，曾女起身後留下聯繫方式，也未報警，竟直接騎車離去，獨留林女在肇事路口。

警方持續蒐證並疏導交通，曾女神情緊張騎返事故地點，主動詢問員警「是否在處理交通事故」，並自述稍早於路口「自摔」，因趕赴市場買菜未多作停留便離去。

警方比對監視器畫面發現，曾女騎車撞倒林女機車，並非自摔，離場行為構成肇事逃逸，經員警說明肇事逃逸所涉刑責後，曾女當場花容失色、頻頻致歉，坦承因一心要「趕著去菜市場」，誤判撞車不嚴重即離開，全案依刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

