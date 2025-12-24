台中婦直衝車道沒看路！猛撞聯結車「捲車底」慘死…恐怖撞擊畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／台中報導

台中西屯區果菜市場發生死亡車禍，婦人騎車切入車道與聯結車發生碰撞，慘遭輾斃。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區昨日（23日）晚間發生死亡車禍，一名57歲吳姓婦人騎車離開果菜市場時，疑似未注意來車，迎面撞上一輛路過的聯結車後摔倒，婦人慘遭車輪輾壓，送醫不治。如今事發畫面曝光，吳婦切入車道瞬間就出事，聯結車雖然立刻煞車，仍無法阻止憾事發生。

監視器畫面拍下，23日晚間5時許，吳婦騎乘機車準備從果菜市場內切入環中路車道，過程中完全沒發現一輛聯結車正好路過，婦人切入車道瞬間，與聯結車發生碰撞，吳婦慘摔在地，遭車輪輾壓，經送醫搶救不治。

警方調查，聯結車司機謝男（46歲）當時正好路過果菜市場外，與切入車道的機車發生碰撞，造成騎士吳婦傷重不治，謝男無酒駕、毒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

