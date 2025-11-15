台中婦自強號坐錯位遭警抬離招質疑 鐵警：女警人力不足

昨（14）日晚間，台鐵大甲站145次新自強號，發生一起婦人占用他人座位，拒不下車，最後出動員警將婦人抬離，才結束這場鬧劇。不過由於婦人被抬離時狂喊「救命」，引發全車乘客關注，也讓外界質疑，當時只有兩名男警，卻沒有女警在場，直接將婦人抬離的執法行為，是否過當，鐵路警察局台中分局也做出回應了。

台鐵自強號發生一起婦人持不同車次車票，堅持坐在對號座位上，拒絕下車，最終被警方抬離事件。（圖／翻攝臉書）

鐵路警察局台中分局表示，按照一般處理類似事件的標準程序，只要當事人是女性，就會出動女警在現場協助，而此次沒有女警，是因為鐵警大甲派出所僅有兩名女警，且因為當時為了降低其他乘客權益受到列車延誤影響，狀況緊急且分秒必爭，才會由兩名男員警，盡速抵達現場，將婦人抬離。

廣告 廣告

根據了解，於145次新自強號上的55歲劉姓婦人，被發現持有不同車次車票，卻坐在對號座上不肯移動，列車長先好言勸導，提醒婦人依照規定需依票就座，若不配合將解除運送契約，但劉女不僅不聽，還反嗆：「買錯票是我的事，跟你有什麼關係！」，為避免列車延誤，鐵警只得依法將劉女強制帶下車。

延伸閱讀

副站長遭暴力攻擊！男旅客「拒下車狂咆哮」 台鐵：全力提告

影/台鐵台中站7旬婦落軌 遭自強號撞上急送醫

失聯4375天！印尼女移工「看海被抓包」 女兒都6歲了