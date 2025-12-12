台中婦誘捕詐騙車手 女兒遭輾傷檢方起訴

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中邱姓婦人遭詐騙集團詐財，今年9月與親友欲誘捕車手吳男，未料過程中，邱的女兒趴在吳男車輛引擎蓋阻止，遭甩落後被輾過。檢方偵辦後，今天依殺人未遂等罪嫌將吳男起訴。

台中地檢署起訴書指出，吳姓男子於民國114年8月加入詐騙集團，並加入通訊軟體Telegram群組「天龍特攻隊B組」擔任面交車手工作。同年8月透過社群軟體抖音，以假投資詐騙手法，誘騙邱姓婦人轉入現金購買虛擬貨幣。致使邱婦陸續與集團成員約定面交款項，並由詐團車手吳男出面收款。

邱婦察覺受騙後，決定與親友自行誘捕吳男，邱婦假意與集團不詳成員約定，於9月11日在台中市太平區某速食店面交40萬元，親友則埋伏等待，圍堵吳男。

吳男接獲詐團指示後，赴約收款時發現有埋伏，立即開車加速駛離，邱婦與親友騎乘機車追趕，吳男見對方多人包圍，先撞上其中1輛機車後停下，邱婦的女兒柯女見狀趴上引擎蓋試圖阻止，吳男仍加速甩動車身，將柯女甩落並輾過，造成她肋骨骨折、骨盆骨折及大面積擦挫傷，並撞傷邱婦親友多人。

警方獲報逮捕吳男，尿檢呈安非他命、甲基安非他命毒品陽性反應（毒品部分另案偵辦），並將他依法送辦。案經中檢偵辦後，依據證人證詞及查扣證物，今天依殺人未遂、詐欺等罪嫌將吳男起訴。（編輯：黃世雅）1141212