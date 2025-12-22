台中婦走路會喘以為三高 就醫發現竟是心房中膈缺損

（中央社記者趙麗妍台中22日電）45歲林姓婦人近日走路會喘，本以為三高導致不適、控制體重即可改善；未料情況惡化，喘到必須平躺才能緩解，就醫發現「心房中膈缺損」作祟，經心導管置放關閉器手術，術後恢復良好。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，心臟內科醫師王敏雄指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，20至40歲才陸續出現不適。

王敏雄表示，當心房間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，可能引發右心衰竭及肺動脈高壓，若沒有及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」；部分先天性心臟病會使肺部血流及壓力增加，導致血流反轉而形成肺部至全身分流，造成器官及組織缺氧現象，嚴重者可能需要心、肺移植。

小兒心臟科醫師林聖哲提到，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，多半不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有1人，建議家長可考慮自費篩檢，以便及早掌握寶寶的心臟有無異常狀況。

王敏雄提醒，若民眾出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查有助於及早診斷並避免病情惡化，維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。（編輯：陳仁華）1141222