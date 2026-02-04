台中婦陷假交友欲貸款投資 行員機警報案成功阻詐

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中65歲婦人在網路認識自稱在香港工作的男網友，雙方互動頻繁，對方誘騙她投資虛擬貨幣，婦人日前到銀行要以保單貸款，行員發現有異報案，警方到場確認詐騙手法，成功阻詐。

台中市警察局第一分局今天表示，民權派出所於1月13日下午3時獲報，轄內中國信託銀行科博館分行內，有1名婦人欲辦理保單貸款，疑似遭詐騙請員警到場協助。

警方到場了解，1名65歲婦人日前透過網路，認識自稱在香港工作的男網友，雙方互動頻繁並論及婚嫁，對方隨後以「投資虛擬貨幣」為由，引導婦人加入不明投資平台，企圖誘騙投入資金。

當天婦人前往銀行，欲辦理保單貸款3萬美元（約新台幣93萬元），並向行員表示要作為投資用途，但她對於投資內容卻不了解，行員認為有異向警方報案。

員警到場與婦人對談並查看相關對話紀錄，研判為「假交友投資詐騙」手法，並向婦人說明近期詐騙案例，她才發現自己受騙，當場取消貸款，並向警方與行員致謝。（編輯：張雅淨）1150204