台中媽害死兩兒 長子寒假返母家遇劫

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子疑情緒不穩，餵食2名3歲及8歲兒子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫不治，據了解，長子是與前夫所生，曾被生父不當管教、陳女也有被前夫家暴紀錄，離婚後與現任男友同居，並再育有3歲兒子，長子則由前夫與陳女輪流照顧，沒想到長子近日放寒假由陳女照料，卻遭遇不測。

據了解，陳女在家照顧2個兒子，事發時男友正在燒烤店上班不在家，陳女致電閨密訴苦1個多小時，抱怨近日與男友因故鬧到快分手，甚至透露要帶兩名幼子一起走，閨密驚覺有異，趕赴察看並報警，趕抵住處時驚見憾事已經發生，陳女情緒激動企圖自傷，警消則以束帶保護送醫戒護就醫。

警方在今天凌晨1點半獲報趕抵現場，兩名幼童倒臥床上，已經無生命跡象，緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，仍宣告不治，現場未見打鬥痕跡，亦無外力介入；社會局獲報即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

