台中媽幫女嬰換尿布！粗心害車門反鎖「冷氣故障」 憂出事急報案

【緯來新聞網】台中市一名媽媽日前將車停在路邊，要給未滿週歲的女嬰換尿布，沒想到車門不慎自動上鎖，由於車內冷氣故障且車窗緊閉，嚇得趕緊報警求助。員警到場後破窗，順利救出女嬰，經檢視並無大礙，這才鬆了一口氣。

台中一名媽媽要幫女嬰換尿布，結果車門不慎上鎖。（圖／翻攝畫面）

台中市警五分局松安派出所上月底下午1時許接獲報案，得知北屯區旱溪西路有孩童受困車內，到場後了解是顏姓女子將車子停在路邊，把未滿週歲的女兒放在駕駛座，準備為她換尿布。



但是，顏女到後座拿東西時，車門不小心關閉且自動上鎖，鑰匙還插在車內，因臨時無法取得備用鑰匙，加上當時氣溫偏高，擔心孩子會發生危險，緊急報警求助。



由於時值午間，氣溫升高，雖然未熄火但冷氣故障，警方擔心女嬰會有脫水或中暑的危險，在取得顏女的同意後，敲破距離女嬰最遠的右後座玻璃，成功救出受困女嬰。經救護人員檢查，女嬰並沒有受傷或脫水中暑的症狀，顏女非常感謝員警的協助。



第五分局呼籲，家長帶同嬰兒或幼童開車出門時，切勿獨留嬰兒或幼童在車內，以免發生危險。

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