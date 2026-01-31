台中媽毒死2子殺人罪送辦 「3歲、8歲兄弟」2個生父悲痛認屍

台中殯儀館。鏡週刊

台中市31歲陳姓女子疑因情緒不穩，對兩名年僅3歲及8歲的親生兒子餵食不明藥物，導致兩童送醫搶救後仍宣告不治。陳女案發後情緒激動且拒絕配合，經警方管束並送醫治療後，於今日下午完成警詢，警方認定其涉嫌重大，全案依殺人罪嫌移送台中地檢署複訊，至於2名幼子稍早相驗，2名生父也抵達台中殯儀館悲痛認屍。

寒假返家團聚 8歲長子慘遭毒手

據警方調查，案發於今日凌晨1時許，第一警分局接獲報案，指西區向上路某大樓內有一名女子情緒失控，屋內兩名男童已無生命跡象。警消趕抵現場後，緊急將3歲與8歲男童分別送往林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，無奈最終雙雙不治。陳女當下情緒極度激動，一度拒絕配合，遭警消人員約束綑綁強制送醫，直至今日上午情緒回穩後才被帶回派出所製作筆錄。

據了解，陳女近期情緒低落，曾向現任男友及友人透露輕生念頭。讓人遺憾的是，遇害的8歲長子是陳女與前夫所生，平日與前夫同住，近日因適逢寒假才前往母親住處小住幾天，未料才剛團聚不久，竟疑遭母親下藥殺害，與同母異父的3歲弟弟共赴黃泉。

生父悲痛認屍 檢方將解剖釐清藥物成分

台中地檢署檢察官楊凱婷今日下午會同法醫前往台中殯儀館進行相驗。陳女的前夫（長子生父）與現任男友（次子生父）皆到場配合調查，兩人神情哀戚，先後進入冰櫃認屍，過程全程不發一語。

檢方表示，目前兩名幼童的確切死因仍待釐清，預計將擇日進行解剖，並採集檢體抽驗體內是否有毒藥物反應。警方於下午結束對陳女的偵訊後，依涉犯殺人罪嫌將其移送地檢署複訊，詳細犯案動機與經過仍待進一步調查。

