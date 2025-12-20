台中媽載兒女返家分心聊天⋯下一秒翻車「四輪朝天」 母子3人送醫
台中市太平區19日晚間8時3分發生一起客貨車擦撞翻覆事故，36歲陳姓女子開車返家途中，剛從安親班接回6歲兒子，並將未滿1歲的小女兒安置在安全座椅內，兩名孩童均坐於後座，車輛沿旱溪東路二段往新福十六街方向行駛。途中陳女疑因與孩子交談分神，未注意前方路況，導致車輛向右偏移。其駕駛的客貨車右前車頭先擦撞停放於路旁停車格內的轎車左側車身，隨後失控翻覆，整輛車側翻倒在車道上，現場零件散落一地。
救護人員趕抵後，將陳女及兩名孩童送往中國醫藥大學附設醫院治療。陳女左手擦挫傷，6歲男童臉部受傷，女嬰臉部擦挫傷，3人均意識清楚，所幸傷勢並無大礙。
警方到場後對陳女實施酒測，結果為0，排除酒駕及毒駕情事，目前已調閱周邊監視器畫面，釐清確切事故發生經過。
