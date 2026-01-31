台中媽「餵2幼童安眠藥」害命 高大成嘆「死亡過程一直痙攣」：至少折磨2小時

法醫高大成指出，孩童肝臟與腎臟功能尚未發育完全，對藥物的代謝能力遠低於成人，若誤食中樞神經相關藥物，極可能在短時間內引發器官衰竭。圖／翻攝自高大成臉書

台中市西區31日凌晨驚傳重大人倫悲劇。一名約30多歲的陳姓女子，疑因感情問題及長期情緒不穩，在租屋處對兩名年幼兒子餵食不明藥物，導致8歲與3歲男童雙雙失去生命，震驚社會。

警方指出，案發時間約在凌晨1時30分左右。陳女在事發前曾致電友人，通話中流露出強烈低落情緒與輕生念頭。友人察覺情況異常後，立即趕往其位於西區的住處查看，進門後赫見兩名孩童倒臥床上，已無呼吸心跳，隨即通報119求助。救護人員到場時，確認兩名男童皆呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，緊急送醫急救但最終仍宣告不治。

初步調查顯示，陳女目前沒有工作，平時獨自照顧兩名兒子，孩子分別為其與前任男友及現任男友所生。近期疑因遭現任男友提出分手，加上自身患有慢性疾病，長期需服用藥物，精神狀況不穩，疑在情緒失控下對孩子餵食藥物後，亦有輕生企圖。

警方勘驗現場後表示，兩名男童身上未見明顯外傷，但屋內發現多項可疑藥物，已列為關鍵證物帶回化驗。案發時，男童被發現嘴唇發紫、口吐白沫，呈現嚴重缺氧情況。

法醫高大成指出，孩童肝臟與腎臟功能尚未發育完全，對藥物的代謝能力遠低於成人，若誤食中樞神經相關藥物，極可能在短時間內引發器官衰竭，導致死亡，且過程痛苦，至少折磨2小時以上才會致命。他研判，若為藥物致死，發作時間可能約在2小時左右，整體情況不排除涉及殺人罪責。

高大成更痛斥，該名媽媽讓幼童吞食大量藥物的行為非常可惡，無疑是折磨，這不是加工自殺，而是故意殺人。高大成說明，男童被發現時嘴唇發紫、口吐白沫，應該是缺氧、藥物抑制中樞神經的症狀，而男童整個死亡過程會一直痙攣。

警方補充，案發後陳女情緒極度激動，甚至出現攻擊行為，為避免危險，警方與救護人員對其進行保護性約束，並戒護送往中國醫藥大學附設醫院進行強制治療與觀察。由於其精神狀態尚未穩定，目前無法製作完整筆錄。

第一警分局表示，案發前確有親友察覺屋內人員情緒異常並趕赴協助，現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入跡象。相關採證工作已完成，男童體內是否含有安眠藥或其他毒物，仍待進一步鑑定結果確認。

全案已報請台中地檢署指揮偵辦，檢方將進行司法相驗，釐清確切死因與涉案責任，後續不排除朝殺人罪方向偵辦。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



