台中媽11樓推下男嬰亡！高大成推測「不是我的」燃殺機

台中22歲夏姓女子與莊姓男友發生爭執後，竟將剛出生的兒子從11樓推落，導致男嬰當場死亡。法醫高大成推測，莊姓男友可能在吵架時說出「搞不好不是我的」等質疑親子關係的話語，刺激夏女情緒失控。

台中一名媽媽把男嬰從高樓處推下。(示意圖/Unsplash)

夏女於2024年11月28日凌晨3點多，在自家房間內用毛毯包裹男嬰，並將其放置在窗框上後推下，男嬰從11樓重摔至1樓花圃，全身多處骨折出血、臟器損傷而死亡。夏女乾爸當時以為是個意外，一直到院方發現孩子傷勢異常通報警方，全案才被攤在陽光下，並在近日偵結起訴。

廣告 廣告

法醫高大成。（資料照／中天新聞）

高大成對此分析，夏女與伴侶吵架時，男方可能提到說「搞不好妳那個不是我小孩」類似說法，導致女方愈想愈氣，一氣之下做出極端行為，把剛出生的兒子丟下樓作為對男方的報復。他認為孩子沒有反抗能力，又是至親，至少要判10年以上。

高大成進一步推測，夏女可能擔心被懷疑殺嬰，因此製造出「意外墜樓」的跡象，因為用丟的會有拋物線距離。他強調，把新生兒放在窗戶邊緣的行為本身就非常奇怪。

根據檢警調查，夏女在2021年與莊姓男友交往，2年後先生下一名女嬰，後來雙方在2024年3月分手，怎料夏女在分手後發現生理期未準時到，11月生下孩子後隨即犯案。

檢方近日偵結全案後，認定被告涉犯《兒少法》中的成年人故意對兒童殺人罪嫌，將她提起公訴，全案將由國民法官來審理。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響

影/宏福苑大火44死、279失蹤最新！3男被逮捕

宏福苑「7棟連環燒」已釀44死！慘成香港史上第2大火