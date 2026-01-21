台中孔廟駿馬呈祥迎春揮毫1/31登場 免費索取春聯年畫

駿馬奔騰迎新春！農曆春節將至，台中孔廟攜手台中市青溪新文藝學會將於1月31日上午8時50分舉辦丙午年「駿馬呈祥，迎春揮毫」活動，邀請30位書法家、年畫家及版畫師現場揮毫，讓民眾免費索取年字年畫。民政局長吳世瑋表示，今年特別準備600份春聯及年畫紙免費贈送，現場並設有年畫拓印體驗區及迎春納福木飾手作吊飾製作區，讓親子同樂，歡迎市民朋友前來領取限量春聯並參加應景活動，歡喜迎接新春佳節。(見圖)

台中孔廟所長李書華表示，台中孔廟迎春揮毫活動今年邁入第11年，廣受民眾好評，今年活動自上午8時50分至11時30分舉行，由台中市青溪新文藝學會選派30位書法家、年畫家及版畫師在現場為民眾免費服務。除書法揮毫外，現場也規劃年畫拓印體驗區，透過簡單易懂的教學方式，讓孩童親身體驗傳統拓印技術之美；另設有迎春納福木飾手作吊飾製作區，限量200份，讓小朋友發揮創意，完成專屬的年節作品，市民所獲得的春聯及手作吊飾，可於農曆年前布置家中，增添過年喜氣。