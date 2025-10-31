台中孕婦氣喘發作送醫 搶救無效1屍2命

台中一名張姓孕婦今天疑似氣喘發作送醫，經搶救包括腹中胎兒都不治。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中西屯區文心路一名懷孕2個月的張姓孕婦，今天早上在租屋處泡澡時，突然覺得身體不適、呼吸困難，吳姓男友發現將她扶至床上躺著休息，跑到屋外想求救卻被反鎖，趕緊打電話報案，並連絡房東開門，消防人員趕到，發現張女躺在床上已經沒有呼吸心跳，立刻將她送醫急救，不過包括胎兒都不治，釀成一屍兩命的憾事，詳細死因將由檢警相驗釐清。

台中市消防局今天上午10點38分接獲報案，指稱文心路3段住宅大樓內有民眾疑似呼吸急促，一起在屋內的吳姓男子(44歲)走出屋外求救卻反被鎖在門外，趕緊打電話連絡房東，房東隨後趕來開門，消防人員抵達時，發現全身赤裸躺在床上的張姓孕婦(37歲)已經沒有呼吸心跳，立刻進行急救並將她送醫，不過包括腹中胎兒都不治。

警方調查發現，張女今天上午在家中泡澡，途中卻突然覺得不舒服、呼吸困難，吳男發現後趕緊協助並報案，沒想到隨後就沒有呼吸心跳，送醫急救後不治，警方於現場初步勘查未發現打鬥及外力介入跡象，詳細死因警方已報請檢察官相驗釐清。

