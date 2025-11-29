台中孕產照護全國標竿 榮獲健康平等獎雙項肯定

【記者陳世長台中報導】衛生福利部國民健康署日前舉辦「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎頒獎典禮」，台中市政府衛生局以「關懷零距離，媽咪享安心」為主題，從全國各城市中脫穎而出，榮獲「健康城市類－健康平等獎」，並於同日舉行的「高齡友善城市獎─健康城市類海報評選」再奪金獎。評審團指出，台中成功整合跨局處資源並導入科技創新，打造從孕前、孕期到產後的完整照護網絡，特別在照護弱勢孕產婦方面成效卓越，因此獲得雙項肯定。





衛生局長曾梓展表示，市府自109年推動「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，針對未滿20歲懷孕、全程未產檢、藥癮及心理健康等高風險個案，提供客製化、連續性的醫療衛教與社福支持。推動至今已服務超過4,000名孕產婦，113年高風險孕產婦的產檢利用率，已由109年的75.4%大幅提升至100%；孕產婦死亡率也從108年的每十萬人18.9下降到112年的11.3，降幅超過四成，顯示追蹤與關懷機制發揮關鍵作用。



曾局長指出，台中亦是全國首創運用科技加強母嬰照護的城市，推出「智慧育兒小幫手LINE@」，提供即時衛教、發展篩檢提醒與各項親職支持。截至113年底，使用人數達17,556人，累計使用次數超過71,966次，家長滿意度更高達97%，已成為家長育兒的可靠幫手。



此外，台中市也建構跨局處合作的「嬰幼兒風險控管與預防服務機制」，由衛生、社會及教育等單位共同投入，提供弱勢家庭到宅坐月子、育兒指導，以及在學懷孕青少女的就學與返校協助，形成不中斷、不重複、以人為本的支持網絡。針對藥癮女性，市府更推動「藥妳好孕－衛妳守護」專案，結合戒癮醫療、心理支持與家庭重建，照護延伸至新生兒6歲，是台中落實健康平權的重要里程碑。



曾局長強調，未來衛生局將持續攜手市府各局處與民間夥伴，深化婦幼健康照護，強化科技應用與前端預防服務，並落實跨域協作理念，打造一座更友善、共好與永續的健康城市。