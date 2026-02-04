台中孝子酒醉遭鄰居1刀刺死！母出庭痛罵兇嫌「太惡質」淚求：判重一點

記者潘靚緯／台中報導

陳男酒後跑到周男住家外叫囂，遭周男持砍柴刀刺殺胸口身亡。（圖／資料照）

台中市龍井區47歲陳姓男子，懷疑周姓男子曾與女友有染，雙方積怨已久，去年3月20日晚上8點多，陳男酒後到周男住處外叫囂，周男憤而拿著一把砍柴刀走出屋外，推倒陳男順手刺了一刀，陳男因失血過多送醫不治。台中地院國民法庭今(4)日開庭審理，陳母出庭時痛哭，怒罵周男很惡質「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，祈求法官「判重一點」。周男則再次道歉，承諾出獄後願工作代替陳男扶養母親。

陳姓男子被砍後，試圖走路返家，因失血過多昏倒在半路，陳男媽媽撞見後緊急將他送醫仍回天乏術（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，周姓男子與死者陳男是多年朋友，兩人疑因感情糾紛有嫌隙，去年3月20日晚間6時許，周男前往陳姓友人住家聊天，由於友人住處正好在陳男家附近，晚間7時許，陳男酒後發現周男行蹤，前往對方住處外叫囂大鬧14分鐘，周男一氣之下從友人櫥櫃拿了一把30公分長的砍柴刀，衝出門外推倒陳男，並朝對方左胸猛刺一刀，又踹了陳男好幾腳，怒斥對方很吵，隨後轉身進屋。

陳男被刺傷後，掙扎起身，搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，徒步一段路後，因失血過多不支倒地，陳男母親發現後，趕緊將他送醫，經急救仍因傷重不治。

國民法庭今(4)日持續進行審理，陳男媽媽出庭難過痛哭、淚流不止，痛罵周男很惡質「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，表示當天晚上還有看到兒子，沒多久看到有人渾身是血躺在路邊，走近一看才發現是自己兒子，傷痛欲絕，強調兒子很孝順，晚上還會幫她蓋被子，因周男的兇殘行徑，兒子再也沒辦法孝順她了，希望法官能「判重一點」。

周男2日審理時，當庭向死者家屬致歉，強調自己不是故意的，希望陳母諒解。陳男家屬聘請的律師強調，周男至今沒有調解賠償，希望以殺人罪判處15年以上刑期或無期徒刑。另，陳男媽媽希望周男能賠償800萬，周男辯護人詢問，是否願意扶養陳男媽媽到終老？周男表示願意，表示因被羈押無法工作賺錢，若出獄後會努力工作，將每個月薪水一部分給陳男媽媽，代替盡扶養責任，也再次對殺死陳男表示歉意。



