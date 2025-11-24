台中孤獨死「零統計」！議員痛批：下個悲劇靠聞味道？

台中市議會24日市政總質詢時市議員陳雅惠等多名議員痛批台中市的獨居長者照護網「全面失靈」，市議員張芬郁建議市府獎勵利用閒置空間用於老人相關用途。（馮惠宜攝）

台中日前驚傳北屯82歲因用水量暴漲被發現已死亡超過2個月，台中市議會24日市政總質詢時市議員陳雅惠等多名議員痛批台中市的獨居長者照護網「全面失靈」，呼籲市府成立「高齡者關懷跨局處整合平台」。對此，台中市長盧秀燕回應，承諾一定會特別關心這些獨居長者。

陳雅惠指出，截至今年10月底，台中65歲以上人口已突破49.4萬人，其中獨居長者超過 5984人。消防局統計今年前9月的救護案件中，65歲以上長者占比高達40.18％，顯示照護需求極為迫切。

廣告 廣告

台中市議會24日市政總質詢時市議員陳雅惠等多名議員痛批台中市的獨居長者照護網「全面失靈」，市議員張芬郁建議市府獎勵利用閒置空間用於老人相關用途。（馮惠宜攝）

然而台中市卻連「孤獨死」的統計都沒有。陳雅惠質疑：「台北市今年已有71件孤獨死統計，台中卻完全『零資料』，沒有數據，市府要如何制定政策？下一個悲劇又要靠鄰居聞味道才會被知道嗎？」

議員更痛批，市府編列3448萬元緊急救助預算，但至今只執行1831萬，僅53％，連一半都不到。審計處早已點出列冊率下降、清冊不全、設備不足、訪視不到位等問題，但市府遲未改善。

張芬郁則表示，台中市獨居長輩戶數急劇增加，103年，獨居長輩戶數有2萬5348戶。到了 113年，戶數已達到5萬5480戶。卻缺乏積極的老人公寓與福利措施，建議市府獎勵利用閒置空間用於老人相關用途。

陳雅惠要求成立「高齡者關懷跨局處整合平台」，由副市長掛帥統籌整合，由社會局建檔、列冊、定期訪視，而里鄰民政系統回報異常狀況，再由警察局巡查高風險戶，消防局執行緊急破門救援，而衛生局提供健康追蹤，並由社區與志工團體，串連宗教與在地資源，建立守護網。

社會局長廖靜芝回應一定會「特別關心獨居長輩」，並強調從2023年起已結合一批「志願的老朋友」協助關懷，未來也會「跟衛 生局等局處進行關懷，提早發現問題。

更多中時新聞網報導

節食2周美麗奪女配陳雪甄承諾不漲價

世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身

棒棒堂接連出事 威廉致歉：最近事情比較多