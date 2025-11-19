台中孵超巨蛋 拚明年秋天簽約

台中超巨蛋將落腳水湳經貿園區，預計2030年前完工，市議員19日關心推動進度並亮出1張貝殼形外觀設計圖，市長盧秀燕表示，很類似這張圖但不能透露太多，目前正審查可行性評估報告，明年秋天前可望簽約，正式宣布興建。

市議員張廖乃綸、陳政顯昨在市政總質詢關心超巨蛋議題。張廖乃綸提到，水湳經貿園區有國際會展中心、綠美圖、台中流行影音中心等重大建設，未來還有超巨蛋，目前推動進度如何？

盧秀燕表示，台灣很多經濟受到關稅等影響，但演唱會及棒球經濟卻扶搖直上，盛況已在台北展現，是一檔難求，現在是興建大巨蛋好時機。台中要蓋超巨蛋，但市府目前沒錢，很多人在問沒錢能蓋嗎？

盧秀燕指出，中央有《促參法》，由民間自提BOT推動，目前正在審查可行性評估報告，希望年底完成，明年辦完公聽會後再公告3個月，接著徵求投資計畫書，民間至少要投資4、500億元，明年秋天可望全案確定並簽約，宣告超巨蛋正式興建，有信心第二顆大巨蛋落腳台中。

陳政顯表示，超巨蛋光靠市府財力無法負擔，透過公私協力，已有民間自提BOT，超巨蛋不只球場或演唱會場館，更攸關整區開發，可提升台中市甚至中部地區商業區經濟活動。陳政顯亮出1張設計圖詢問盧秀燕說，聽說超巨蛋外觀不是圓形及蛋型，是像貝殼、葉子的外觀造型？

盧秀燕指出，超巨蛋外觀大家很感興趣，現在建築設計跟過去不一樣，要有科技感、未來性及建築之美，台中超巨蛋不是要功能性場館，必須是兼具地標性的頂尖建築。

盧秀燕表示，自己看過該張圖，很類似但不能透露太多，自提計畫者不一定是未來興建者，公聽會辦完會徵求實際投資人，實際投資人有權採用原提案者設計或變更。

盧秀燕強調，周遭國家甚至歐美都在發展場館，尤其新加坡，不僅運動經濟，還有觀光經濟，複合式帶動整體經濟，各城市爭相想蓋大巨蛋，台中的動作應該最快，這不僅是台中人最新夢想，也是整個台灣人的最大夢想。