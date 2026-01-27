台中學霸女警喊遭霸凌！分局揭「收驚」真相：分隊長心疼她⋯送佛珠安撫

記者林意筑／台中報導

黃姓女偵查佐上網發布恐嚇言論，還說要對盧秀燕腦門開槍，遭檢方依恐嚇公眾罪起訴。（圖／翻攝自Threads）

台中市第二警分局一名黃姓偵查佐，去（2025）年12月時，在社群軟體Threads上發文「直接在盧秀燕腦門開三槍」等恐嚇言論，遭台中地檢依《刑法》恐嚇公眾等罪起訴收押。黃女父親昨（26）日透過律師公開指控，稱女兒長期遭分局霸凌孤立，甚至被偵查隊分隊長帶至會議室「收驚」，造成身心崩潰。對此二分局今日公開關懷黃姓偵查佐的所有時序，並澄清，因涉及黃員身心健康狀況應隱私保障，並非刻意隱匿。

廣告 廣告

黃姓女警PO出盧秀燕看板毀損照，恐嚇要對盧秀燕腦門開槍。（圖／翻攝自Threads）

黃姓偵查佐父親昨日透過律師事務所發表聲明，黃父先對女兒在社群平台上發表不當言論道歉，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深切的歉意。不過黃父也指控，女兒因長期遭台中第二警分局霸凌、孤立等情況，才致身心不堪負荷崩潰，最終出現此類極端言論。

黃父表示，女兒在113年12月16日任職於永興派出所，駕駛公務車外出執行公務時，遭外送員從後方追撞，事後卻未能獲得分局的協助與關心，反而被「冷處理」、切割，更被要求自行私下和解。黃父也說，女兒自從車禍後多次發出身心不穩定之求救訊號，但通通被分局無視，直到去年5月20日經身心診所診斷患有「急性壓力反應」。

黃父指出，女兒患上「急性壓力反應」後，經常出現情緒焦慮不安、失眠、胸悶心悸等症狀，但仍未獲分局重視導致病情加重，最終轉診至中國醫藥大學附設醫院-精神科。沒想到，偵查隊闕姓副隊長卻將女兒關進會議室「收驚」，試圖以怪力亂神文飾生病情狀。

台中第二警分局列出時序表，說明「冷處理」、霸凌黃員等狀況與事實不符。（圖／翻攝畫面）

今日下午台中第二警分局再次回應並列出時序表，指113年黃員執行勤務時駕駛巡邏車遭外送員追撞後，即依規定啟動員警關懷與協助機制，並非外界所稱「冷處理」，且事發後分局也協助處理相關行政、司法及程序事宜，相關作為均有具體紀錄可供查證。

至於黃員被診斷患有「急性壓力反應」後，偵查隊分隊長因心疼她飽受情緒所苦，在徵得黃員本人同意後，才安排至小會議室進行關懷談話，也經黃員同意後贈送佛珠手串，盼黃員掛戴後能安撫情緒，並非怪力亂神的「收驚」。

另外針對黃員後續出現不當言論，外界質疑二分局對外說明時未提及其因交通事故所衍生之身心狀況，是為了刻意掩蓋、隱瞞。對此，二分局澄清，因涉及黃員個人身心健康狀況，本應遵守醫療隱私與人格權保障之規定，並非刻意忽略或隱匿。

更多三立新聞網報導

逢甲商圈藏同志天堂！3帥警潛入「脫到剩內褲」當臥底 又見多人運動場

苗栗轎車追撞3車！警用重機倒地⋯2警急跳車保命 肇事男一吹酒測燈亮了

台中惡房仲吸金23億元！連家人都不放過「親姊被剝2層皮」成人肉提款機

纏訟17年更5審又逆轉！台中黎明幼兒園判拆 園長心碎：對司法失望

