台中安養中心碎紙機噴潤滑油釀火警 長者送醫

台中市西區一間安養機構員工拿「丁烷」成分的潤滑油，朝碎紙機刀頭噴灑，未料插電啟動後發生轟然巨響，引發氣爆。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市西區公館路一間安養中心日前使用碎紙機時，因運行不順，員工拿含有丁烷成分的潤滑油潤滑造成起火，所幸趕緊拿滅火器撲滅火勢，僅有一名八十六歲長者稍微遭熱氣燙到送醫；對此台中市消防局八日呼籲民眾，碎紙機等高溫設備切勿使用含可燃性氣體噴劑，以免釀成火災。

台中市消防局信義分隊在一月二日出勤一件火警案，案發地點在西區公館路的一間安養機構，消防隊到場時，安養機構人員已自行撲滅，現場僅有一名八十六歲婦人頭部紅腫送醫，無生命危險。

消防局昨日表示，火調人員研判是碎紙機馬達運轉時產生微小火花，丁烷屬高度易燃氣體，噴灑後若蓄積於機器周邊，一旦啟動即可能引發氣爆，不少碎紙機外殼均標示「嚴禁可燃性噴劑」警語，但使用者常因疏忽釀禍。

消防局提醒，碎紙機馬達運轉會產生火花，丁烷是易燃性氣體，遇到火花會引發氣爆、火警，使用時需多留意。

氣爆造成一名八旬婦人頭部紅腫送醫，無生命危險。（記者陳金龍翻攝）

消防局指出，碎紙機嚴禁噴灑含有丁烷、丙烷等易燃性氣體之潤滑油或清潔劑，應正確選用專用潤滑工具，如需保養碎紙機刀頭，應選用碎紙機專用的「潤滑油片」或「非易燃性壓力潤滑油」。

消防局表示，碎紙機應避免長時間連續使用，以防止馬達過熱，另外也應定期清理碎紙桶內堆積之廢紙，避免機器發生故障卡紙時，產生的高溫或火花引燃易燃的紙屑碎堆。