台中安養中心碎紙機氣爆！竟是員工噴「潤滑劑」釀禍

台中一間安養機構員工使用碎紙機時，覺得機器卡卡，因此拿潤滑劑噴刀頭，沒想到導致「氣爆」意外。對此，消防局解釋爆炸原因，呼籲民眾保養機器時要先關機、拔掉電源。

事發當時，該中心3名員工正在使用碎紙機，但因為刀頭不利、機器卡卡，碎紙不太順，其中一人就拿潤滑劑一噴，沒想到瞬間氣爆，轟的一聲，火花噴出，嚇得三個人連忙後退，其他人聽見聲響，也拿來乾式滅火器撲滅火勢。

員工覺得碎紙機卡卡，因此對它噴潤滑劑。圖／台視新聞

對此，台中市消防局說明，員工拿的潤滑劑含有丁烷成分，屬於高度易燃氣體，加上碎紙機已經使用長達30分鐘，在運轉過程中馬達摩擦，導致機器溫度高，一接觸丁烷就發生氣爆。消防局也指出，許多碎紙機外殼都有標示「嚴禁可燃性噴劑」警語，但使用者往往容易忽略。

大多碎紙機外殼上都會標示「嚴禁可燃性噴劑」警語。圖／台視新聞

消防局提醒，刀頭保養建議使用專用保養油或非易燃性潤滑油，以降低火災風險。台中市消防局信義分隊長李雨修也呼籲，切勿在機器仍運轉、電源未拔除的情況下進行保養，「完成之後再重新再開機去使用，不要說一保養完，電馬上就插上去。」

消防局建議民眾保養碎紙機時，請先將機器關機、拔掉電源。圖／台視新聞

台中／潘欣宜、洪杰民 責任編輯／陳俊宇

