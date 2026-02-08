台中安養院碎紙機突氣爆起火 員工誤用「含丁烷」潤滑油釀災

員工誤將丁烷成分的潤滑油噴灑於碎紙機刀頭上，引發氣爆起火燃燒。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中市西區一間安養中心近日傳出氣爆案件，安養院員工在操作碎紙機時，疑似操作不當，誤將丁烷成分的潤滑油噴灑於機器上，進而引發氣爆起火燃燒，所幸現場人員即時撲滅火勢，未釀成更大災情。

台中市西區公館路一間安養機構辦公室近日發生氣爆火警。當時一名安養院員工在操作碎紙機時，認為機器已連續運轉近30分鐘，碎紙運行不順，便自行將含丁烷成分的潤滑油噴灑於機器刀頭上，不料重新啟動後卻釀成氣爆並起火燃燒，所幸現場人員即時使用乾粉滅火器撲滅火勢，僅一名八旬婦人頭部紅腫送醫，無生命危險。

消防局指出，碎紙機馬達運轉時可能產生火花，若遇到易燃氣體如丁烷，極易引發氣爆或火災。消防局提醒，使用碎紙機或其他辦公設備時，切勿噴灑含丁烷、丙烷等易燃氣體的潤滑油或清潔劑，並選用正確的專用潤滑工具，保養刀頭應使用原廠建議的碎紙機專用潤滑油片或非易燃性潤滑油；避免長時間連續操作，並定期清理碎紙桶內廢紙，防止高溫或火花引燃紙屑。

消防局強調，小型辦公設備若使用不當，同樣可能引發火災，呼籲民眾務必依正確方式操作與保養。



















