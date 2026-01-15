台中宗教團體6幹部涉打死成員一審無罪 二審判刑

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中有宗教團體余姓等6名女幹部，遭控毆打另一名女幹部致死。一審判6人無罪，案經上訴台中高分院審理後，日前二審改判6人分別7年4月至7年1月徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，位於台中的宗教團體「中華白陽四貴靈寶聖道會（改名為中華日行一善學會）」，其中擔任幹部「堂主道才」的游姓女子，負責道場文宣製作、執行，及採買道場活動所需膳食。

民國112年6月間，團體擔任「總道長」的余姓女子，因不滿游女規劃宗教活動進度落後，夥同其他幹部23歲詹女、27歲許女、30歲許女及28歲雙胞胎姊妹等5人，對游女徒手毆打及腳踹，並持橡膠製的拍痧板，朝游女臉部、四肢等處拍打，造成橫紋肌溶解症於同年月5日凌晨昏迷。

余女等人發現游女昏迷後，未將游女送醫卻反鎖在房內，最後造成死亡。全案經檢方偵辦後，將余女等6人依傷害致死罪嫌起訴，

台灣台中地方法院於113年11月間一審審理後，合議庭認定余女等6人因罪證不足判無罪。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭認為，余女等6人輪番上陣，接續以徒手、器具拍打被害人身體，且對方呼痛仍未停止，致被害人頭臉部、四肢及臀部多處受有大面積瘀腫，受有廣泛橫紋肌損傷，主觀上確有傷害犯意。

合議庭審酌，余女等人假藉理療名義傷害被害人，雖無殺害之意，但仍造成死亡結果，且案發後有滅證之舉，迄今也未能與被害人家屬和解。

台中高分院6日宣判，原判決撤銷，余女等6人各處7年4月至7年1月徒刑，可上訴。（編輯：張銘坤）1150115