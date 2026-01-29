台中定了？沈政男斷言他大贏：不派蔡其昌是賴清德最大錯誤

最新民調，國民黨江啟臣(左)領先民進黨的何欣純(右)15個百分點 。（合成圖／資料照）

2026台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純參選，國民黨人選尚未確定，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆有意參選，還有待協調。精神科醫師沈政男斷言，台中市長選戰現在就能確定，江啟臣會贏何欣純15個百分點以上。他也點出何欣純的最大問題在於知名度，「民進黨讓蔡其昌出戰，應該贏面會大一些」。

沈政男28日發文表示，台中市長選舉，今年若由江啟臣對上何欣純，最新的TVBS民調與美麗島民調都顯示，非常剛好，江啟臣都領先何欣純15個百分點。何欣純稱比起先前民調，已有進步，尤其年輕人支持度比較高，其實這是因為上次TVBS民調的時候，民進黨支持者保留答案的比例比較高，因為時間還早，而年輕人支持民進黨多於支持國民黨。

沈政男指出，何欣純的問題在於知名度，不要說不如前幾屆的林佳龍，也不如上一屆的蔡其昌，光是這部分就難以追上江啟臣了，不少台中市民對她根本不熟。以選票結構來看，台中市的藍白板塊大於綠營，中立選民也比較支持江啟臣，加總起來就贏15%百分點。何欣純在年輕人的支持度高於江啟臣，跟國民黨在年輕人的支持度較低有關。

他說，這就不免讓人想起，為什麼民進黨不讓蔡其昌選台中市長？應該贏面會大一些。「就因為賴清德這一句話：我需要你留在中央幫我的忙」，這完全是錯誤判斷，這應該是賴清德操盤這次的六都選舉，所犯下的最大錯誤。

沈政男斷言，2026台中市長選舉，現在就可以確定，江啟臣會贏何欣純15%以百分點。他指出，楊瓊瓔雖然在TVBS楊瓊瓔在2026台中市長選舉的民調也是一樣，也就是雖然TVBS與美麗島都做出略輸何欣純，這是國民黨支持者有所保留，因為知道還有江啟臣。如果派楊瓊瓔對決何欣純，也是會贏，因為基本盤就是藍白大於綠營，而何欣純的知名度不高，也不很強。但楊瓊瓔在國民黨內贏不了江啟臣，最終還是江啟臣會出線，這是現實。

他續指，最近媒體做的2026新北市長民調，結果跟台中市有些類似。政黨板塊，也是藍白加起來略大於綠營，這是選情基本盤，民進黨的蘇巧慧要翻盤有難度。所以說，台中市與新北市的2026市長選舉，國民黨都會贏過民進黨10%以上，甚至15%以上。

上述民調是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

