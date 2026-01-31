台中客委會「人馬大興 出入平安」春聯 新春愉快

【記者陳世長台中報導】推廣及傳承客家文化，台中市政府客家事務委員會與大安區公所合作，於(31)日上午在大安區聯合里民活動中心舉辦「115年金馬報喜大安有福贈春聯」活動，市府客委會主委江俊龍及勞工局長林淑媛一同代表市長盧秀燕，向市民朋友獻上新春祝福。





江主委表示，為迎接馬年到來，此次活動特別融合客家傳統美學。除了邀請書法家現場揮毫，更贈送民眾象徵吉祥的客家傳統「五福符」，江主委還特地為大安題詞「人馬大興、出入平安」，祝市民添丁添福平安順勢。



江主委說明，開場特別邀請「香頌合唱團」演出，他們除了連續三年在全國客語合唱比賽得獎以外，在去年的台中客家社團歌謠交流觀摩賽，以台中市出版的客家童謠「封肉」取得了第一名的佳績，是台中十分優秀的合唱團。



大安區長許宏綺表示，新春將至，為推廣傳統民俗文化藝術之美，特別邀請林陳杉懋、羅福秀、趙令熙、洪正義、洪金鐘、王宗仁、蔡銘松、張清淮、劉裕雄等九位書法名家現場揮毫，為民眾書寫風格獨具的春聯，增添年節喜氣。活動也結合油紙傘、柿子及客家藍衫等元素搭配馬年意象，推出「馬年限定絹印筆袋」，讓參與民眾在手作體驗中感受深厚的客家文創魅力。



活動開場演出除了香頌合唱團以外，在地長青學苑「大安區運動舞蹈班」也帶來十分精采的客家歌舞表演，展現出銀髮族的朝氣，為活動增添熱鬧的年節氣氛。



客委會說明，今年延續往年與區公所合作辦理兩場次的揮毫活動，除了今日在大安區的活動外，下週六(2/7)在大甲區公所大廳還有一場充滿客家風情的揮毫活動，歡迎市民朋友都能攜老帶幼一同來感受年節的歡快氣氛。