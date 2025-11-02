台中客家志工化身舞台劇職人

為推廣客家文化與展現志工多元才藝，台中市政府客家事務委員會志工戲劇團今年演出《芋見花香》，1日在東勢客家文化園區盛大登場！非專業演員的志工們以專業演出水準詮釋山城四代女性的生命故事，劇情真摯動人，現場觀眾掌聲與淚水交織，兩場次皆座無虛席。（見圖）

市府客委會主任委員江俊龍表示，《芋見花香》延續去年《戀戀桂花香》的創作精神，以客家族群的生活記憶與情感連結為主軸，透過家庭、愛情與文化衝突的描寫，呈現客家女性在時代轉變中的堅韌與柔軟。劇名中的「芋」象徵外省，「花香」則代表客家桂花的清香，呼應劇中人物在省籍困境中仍勇敢尋找幸福的精神。

江俊龍主委指出，今年的演出形式比去年更上一層樓，從讀劇的方式，昇華至專業的戲劇呈現。演員們歷經數月排練、背稿與走位，從角色揣摩、情緒表達到每一寸肢體的展現，都煞費苦心，十分敬佩團隊的熱忱與堅持。

導演李美齡表示，《芋見花香》取材自東勢在地客庄故事，藉由舞台劇形式讓觀眾更沉浸於劇情之中。此次演出場景以東勢客家文化園區的環境與文物為靈感，巧妙融入燈光與音樂設計，營造出客庄特有懷舊氛圍與現代感交錯的意象。

市府客委會強調，志工戲劇團的成立是推動客家文化創新傳承的重要平台，繼前年《東勢之夢》、去年《戀戀桂花香》獲熱烈迴響，今年《芋見花香》再度以動人故事與深厚情感，為客家文化寫下新篇章。