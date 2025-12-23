台中客家故事走向世界！ 台中客語繪本《貓頭鳥》勇奪德、美國際雙金獎

客委會於中央書局舉辦《貓頭鳥》新書發表會





台中市政府客家事務委員會推動客語文化創作成果再傳捷報！客語繪本《貓頭鳥》以溫潤細膩的圖像風格與生動自然的客語文字，描繪台中山城客家重要祭典文化，成功打動國際評審目光，一舉榮獲德國「ICMA國際創意媒體大獎」書籍類兒童與青少年書籍金獎，以及美國「Moonbeam兒童圖書獎」2025年度評審金獎，成為少數同時獲得歐美國際大獎肯定的客語繪本，展現台中推動客語教育與文化創作的豐碩成果，也讓台中客家故事正式走向世界。

客委會江俊龍主委主持《貓頭鳥》新書發表會

客委會主委江俊龍表示，《貓頭鳥》故事中成群貓頭鷹飛翔山城、書箱化作行動書車，象徵知識在客庄流動、文化守護孩子成長的力量，這樣的意象正呼應台中市長期推動閱讀平權與母語扎根的核心理念。貓頭鷹在書中不只是角色，更是文化傳承的象徵；此次榮獲德、美國際雙金獎，不僅是對創作團隊的肯定，更代表台中以客語為載體的文化創新，已具備與國際對話的能量與深度。

客委會指出，《貓頭鳥》以台中山城為故事背景，透過孩子的視角串聯地方信仰、節慶與生活記憶，書中自然融入東勢大茅埔龍神山水祭、東勢新丁粄節、東勢巧聖仙師文化祭及新社九庄媽文化祭等四大重要客家祭典，讓讀者在閱讀故事的同時，深入認識台中客庄豐厚的人文底蘊。為提升閱讀的可近性與趣味性，《貓頭鳥》除可於台中市各公共圖書館閱覽紙本外，也同步於客委會官方網站提供線上閱讀，並推出兩首專屬客語童謠〈得人惜个小草鴞〉及〈Shmadia貓頭鳥〉，結合圖像、音樂與語言學習，讓大小讀者以多感官方式親近客語、愛上客家文化。

客委會進一步表示，《貓頭鳥》已規劃改編為動畫作品，未來將以更貼近現代生活與數位世代的形式，持續擴大母語推廣觸及面，讓客家文化不僅留在書頁中，更走進市民日常與孩子成長歷程，深化語言傳承，累積台中在客語推廣與文化外交上的長期能量。

