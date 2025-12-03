台中客家發展計畫成果亮眼 社政類活動425場、執行率達850%

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府1日召開「114年第2次客家事務推動會報」，由市長盧秀燕親自主持，市府31個局處會共同參與，並特別邀請長期投入客語研究與推廣的鍾榮富教授提供專業指導。此次會報以跨局處合作與整體推動方向為核心，希望及早盤點資源、精進流程，讓台中客家事務在新年度更具延續性、系統性與前瞻性。

▲社區關懷據點辦理「客語歌詞班」唸歌謠。

盧秀燕表示，台中市客家人口約占全市五分之一，約 50 萬人，客家事務的推動是市政施政的重要一環，需要各機關齊心協力，以更貼近市民需求的方式落實。例如透過AI科技協助客語推廣、盤點各單位具客語能力的同仁投入服務，讓客家事務的推動更加多元、全面且深入。盧市長也期勉各機關，不僅在量化指標上持續達成與突破，更要深化客家文化與客語服務的內容，共同打造台中成為「幸福宜居」且展現多元文化魅力的城市。

市府依據「國家客家發展計畫」制定台中市客家發展計畫，整合社政、觀光、衛教、運動、文化、民政及經濟等七大類指標，今年在跨機關合作下成果豐碩，尤其以社政類表現最為亮眼。盧市長在會中特別肯定相關局處的努力，指出今年在托育、長者關懷、伯公照護站等領域導入客語服務，並結合衛福部長照2.0政策，針對醫療資源較不足的客庄地區推動在地化照顧。以「客家文化加值」與「老幼同樂」為核心，將客家藝文、語言融入據點活動、研習課程及生活日常，今年共辦理425場，達成年度目標的8倍，成效斐然。

鍾榮富教授表示，從會議中可看出台中市政府各局處積極落實客語通行、展現客家文化風貌，態度認真、成果令人肯定。

盧秀燕全程參與，會議最後更邀請各局處代表即席以客語對答並提出建議，鼓勵同仁認識語言多樣性的價值，展現台灣文化的豐富性。盧市長期許台中持續朝向多元、共融、共榮的城市邁進，讓客家文化在市政中發光發熱。