台中客語繪本貓頭鳥奪德、美雙金獎

台中客委會於中央書局舉辦《貓頭鳥》新書發表會。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市政府客委會推動客語文化創作成果再傳捷報，客語繪本《貓頭鳥》以溫潤細膩的圖像風格與生動自然的客語文字，描繪台中山城客家重要祭典文化，打動國際評審目光，榮獲德國「ICMA國際創意媒體大獎」書籍類兒童與青少年書籍金獎，以及美國「Moonbeam兒童圖書獎」二０二五年度評審金獎，成為少數同時獲歐美國際大獎肯定的客語繪本。

客委會主委江俊龍說，《貓頭鳥》故事中成群貓頭鷹飛翔山城、書箱化作行動書車，象徵知識在客庄流動、文化守護孩子成長的力量，這樣的意象正呼應台中市長期推動閱讀平權與母語扎根的核心理念。

榮獲德國_ICMA國際創意媒體大獎（International_Creative_Media_Award）「書籍類－兒童及青少年書籍」金獎。（記者徐義雄翻攝）

貓頭鷹在書中不只是角色，更是文化傳承的象徵；此次榮獲德、美國際雙金獎，對創作團隊的肯定，代表台中以客語為載體的文化創新，具備與國際對話的能量與深度。

客委會指出，《貓頭鳥》以台中山城為故事背景，透過孩子的視角串聯地方信仰、節慶與生活記憶，書中自然融入東勢大茅埔龍神山水祭、東勢新丁粄節、東勢巧聖仙師文化祭及新社九庄媽文化祭等四大重要客家祭典，讀者在閱讀故事的同時，深入認識台中客庄豐厚的人文底蘊。