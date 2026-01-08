台中宣布國中小營養午餐免費 楊瓊瓔：投資教育、希望永遠在

爭取國民黨提名競選下屆台中市長的立委楊瓊瓔(左)在市場掃街拜票。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費，台中市長盧秀燕今日終於宣布，115學年度起台中公立國中小營養午餐全面免費；對此，立委楊瓊瓔表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，今天也宣布台中市將從115學年度開始，全面實施公立國中小學免費營養午餐。

楊瓊瓔說，謝謝盧秀燕市長每年投入所有教育預算是全國比例最多的，即便台中正在進行多項重大建設，財政困難，在教育跟福利上，也希望中央要有統一做法，各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差。

楊瓊瓔說，未來營養午餐的政策思維也要從「免費」升級成「安心」，強調不該上桌的就OUT，加入有機在地和多元美味的元素，要守住孩子們餐桌上的安全，更讓校園瀰漫著幸福健康的滋味。

