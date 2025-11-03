台中宣布廚餘不掩埋 今起全面進焚化爐焚燒

台中市爆發非洲豬瘟案例，廚餘餵豬被質疑是破口原因之一，該怎麼解決成了棘手問題。而台中市從一開始12處能掩埋廚餘，到上個月30日剩下3處，但政策再變，台中市府宣布3日開始廚餘不再掩埋，改為全面焚化。

台中市環保局股長李宗翰表示，「3日起開放熟廚餘進廠焚化發電，所以本市熟廚餘將全部採焚化發電處理。」

台中后里區舊社里長林有盛則指出，「原本就已經滿載了，現在臨時又多這些廚餘出來，垃圾你就已經燒不完了，現在又多這些廚餘。」

台中市目前每日廚餘量，約在250萬噸左右，3日開始改採全面禁到3大焚化爐去化發電。但地方憂心廚餘可能造成，已經老舊的爐體負擔，環團也認為可能加劇空污，甚至生成戴奧辛。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，「環保局有沒有因為近日增加廚餘焚化之後，有特別針對戴奧辛去採樣跟分析，並公布數據這件事情。」

台中市環保局長陳宏益說明，「10月28日就是由文山焚化廠跟烏日焚化廠，用焚化發電處理，大概佔70%，第3階段就是11月3日，也就是今天，變成是100%用焚化發電處理。」

台中環保局表示，廚餘會讓焚化爐的熱值降低，連帶增加處理量能。以文山廠來說，每天的處理量從580噸增加到605噸，歲修完成的后里廠加入後，可再提升處理量。而農業部3號也在記者會指出，目前台中案場的病毒，可能來自未落實蒸煮處理的廚餘。若疫情得以控制，可望7號解除禁運禁宰，但不會同步解除廚餘飼養。

農業部長陳駿季說：「三大前提之一是針對全國所有蒸煮設備，做全部的聯合稽查，包括地方政府 、環境部與農業部，我們會組成聯合稽查小組去稽查。」

農業部表示，未來會強烈要求落實廚餘蒸煮，但是否要全面禁止？甚至提高罰則，行政院政務委員陳時中強調，包含如何去化、對環境的影響都要討論，必須對社會衝擊最小。

