台中宣布跟進！公立國中小營養午餐全面免費 21萬學生受惠

台中市政府今日正式宣布重大教育政策，市長盧秀燕表示，115學年度起將全面實施公立國中小營養午餐免費，預估約有21萬4千名學生受惠。若以每餐60至70元計算，市府每年需編列約25億至30億元預算支應此項政策。

盧秀燕強調「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」，表示儘管台中財政面臨赤字與負債壓力，但投資下一代教育是必要支出。她指出，台中教育預算佔總預算比例長期居六都之冠，隨著時代進步，營養午餐補助已成為政府應承擔的整體教育責任。

為確保政策如期推動，市府將於今年3月召開的市議會定期會提出追加預算案。盧秀燕特別向全體市議員喊話，懇請議員大力支持，共同為孩子福祉努力。她表示，目前六都中桃園市和台北市都已實施免費營養午餐，這是整體教育政策趨勢，台中不能讓孩子輸在起跑點。

國民黨立委羅廷瑋對此政策表示支持，他指出台中市政府目前每年已投入14億元在營養午餐補助上，只要再增加約16億元，就能實現全面免費。羅廷瑋承諾將在立法院持續推動《營養午餐專法》，並積極爭取中央資源挹注地方。他強調，免費與品質不該是二選一，推動免費營養午餐的目的是希望孩子吃得健康、安心且品質良好。

目前全國已有11個縣市推行營養午餐免費政策，包括桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，台東縣與苗栗縣也將於寒暑假後加入，台北市則剛宣布跟進。

相較之下，高雄市教育局仍維持「使用者付費」原則。高雄市議員白喬茵批評，高雄市國中小學生數與台北相當，市府不應以財政壓力為由拒絕跟進。她認為營養午餐免費已不只是社福政策，更是解決少子化危機的國安政策，透過減輕父母育兒經濟負擔，才能有效提升生育意願。

