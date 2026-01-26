台中宵夜推薦～北屯文青風魯肉飯，客製化肥瘦腳庫飯配清甜燉湯
位在台中北屯的▸蕙子KEIKO◂是那種一吃就懂為什麼人潮一直來的店！整體調味偏甜口，滷汁香氣濃但不死鹹，從傍晚五點一路營業到凌晨一點，用餐尖鋒時段不管內用還是外帶人潮不間斷啊～
蕙子外觀如下，正值晚餐尖鋒時段很多人都到店外帶，開車前來的話要停附近的收費停車場，或是昌平國小旁的路邊停車格。
蕙子KEIKO內用座位數除了靠外面的三桌，其餘還有工作吧台前的幾個座位，用餐當天發現蠻多人都是來外帶的。
內用環境乾淨整潔，用餐起來還蠻舒服。
內用的話餐具需自取，用餐完畢之後也要自行收拾到回收區哦！
菜單如下，可直接用QR code點餐再到櫃台結帳。
雞汁豆皮
豆皮吸滿湯汁，口感滑嫩又帶一點雞汁香氣，份量也挺多的！
白菜滷
煮到軟爛但不糊，甜味很自然清爽，而且和一般小吃攤相較之下比較沒那麼油膩哦～
沙茶豆干
豆干吸飽沙茶香氣，鹹甜平衡有入味！
麻婆牛肉飯
牛肉份量足夠多，調味具有麻香帶甜味，整體辣度不高，拌著飯吃很涮嘴啦～
白飯軟硬度煮得剛好不會黏黏的。
腳庫飯
腿庫飯可以選擇肥瘦度，整體滷到超軟嫩，皮的膠質感很明顯，甜甜滷汁直接滲進白飯裡，每一口都很滿足捏！
強生選擇肥瘦各半，所以吃的到瘦肉哦！
香菇雞湯
雞肉口感煮到很嫩口，湯頭清甜帶香菇香氣，冷冷的天來一碗真的很療癒～
這天用餐完覺得還蠻喜歡的，日後在附近如果不知道吃什麼應該就會想過來簡單吃一頓；而且目前蕙子的勤美店也正在籌備中，未來住西區的朋友也吃得到啦！敬請期待囉～
蕙子KEIKO 魯肉飯燉湯
地址：臺中市北屯區天津路四段222號
電話：0965 304 297
營業時間：17:00-01:00（特定公休日請見IG公告）
IG：https://www.instagram.com/keiko.restaurant/
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘
