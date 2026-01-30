台中家具行大火延燒8店面 加油站斷油撤離、空污警示地區一次看

【緯來新聞網】台中市北區天津路三段於上午10時16分發生大規模火警，火勢迅速延燒，導致家具行、服飾店及髮廊等8家店面全數焚毀。台中市消防局動員39輛消防車與82名人員撲救，初步排除人員受困或傷亡，火勢目前已受控，仍在現場持續清理中。

台中火災。（圖／翻攝FB）

此次火災引發關注的原因，在於火場鄰近一座加油站，若火勢擴散將可能引發二次爆炸事故。加油站立即關閉輸油系統、疏散員工與顧客，成功阻止災情擴大。事件也突顯密集商圈火災應變的迫切性與風險。

台中火災。（圖／翻攝FB）

據台中市環保局表示，起火建築大多為鐵皮屋，內部存放大量易燃物，助長火勢快速蔓延。類似案件曾於2023年在高雄發生，當時同樣是老舊建築加上可燃物堆積導致災情擴大，引發建築消防安全制度檢討。



環保局指出，現場風向為偏西風，下風處區域可能出現異味，已通知民眾緊閉門窗。該局正監控空氣品質測站及「空氣盒子」數據，並表示將持續提供民眾最新資訊，強調不須過度恐慌。



根據《台中市消防局》與《台中市環保局》資料顯示，此次事故未造成傷亡，但對商家與市區環境產生重大衝擊，相關單位後續將進行起火原因調查與災後重建規劃。

