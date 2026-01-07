台中家戶廚餘機補助申請近8千件，錯誤率一成以上、提醒「三要三看」。（圖：中市府提供）

台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」，熱度持續升溫，市府經發局統計，1月2日至今，7,696件申請，但錯誤率也超過一成，為協助市民順利取得補助、加快審查與撥款時程，經發局特別彙整近期審核常見錯誤，提醒民眾送件前，務必確認文件齊全、資料正確與發票有效，避免因補件往返延誤申請進度。

經發局指出，市府「家戶廚餘機補助計畫」，共補助1萬戶，每戶5千元，1月2日開放申請，相當踴躍，但錯誤率也超過一成，公用科電話幾乎被打爆，民眾急著說明要補件，擔心名額沒了。經發局說，審查資料，發現最常見的三大錯誤態樣，包括「應備文件缺漏」，比如未檢附保固證明書、保固證明未用印，或未提供可清楚辨識機型的產品照片；其次是「申請資料填寫不符」，如申請人姓名與匯款帳戶資料不一致，或聯絡資訊填寫不完整；第三則為「製造號碼錯誤」，申請書填寫的製造號碼與機器實際標示不符，導致無法確認是否符合補助資格。

廣告 廣告

經發局提醒，為避免反覆補件影響時程，建議市民在申請前把握「三看原則」：一看文件，確認戶籍資料、存摺封面、發票、產品照片或保固卡皆已備妥；二看資料，逐項核對申請表內容，確保申請人資訊、機型與實機標示一致；三看發票，確認發票日期在補助期間內，且無退貨或作廢紀錄，並清楚載明品名與型號。

經發局說，補助案件皆會透過財政部電子發票整合服務平台進行核驗，若查有發票已作廢或不符規定情形，將依法退件處理；另於補助款撥付後，仍會再次查驗發票有效性。呼籲市民務必誠實申報、資料正確，以保障自身補助權益，也讓行政流程更有效率。（寇世菁報導）