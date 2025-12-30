台中家戶買廚餘機市府補助5千元 盧秀燕：明年補助1萬戶、線上申請

台中啟動安心無餘計畫，家戶買廚餘機，市府補助5千元，市長盧秀燕說，共補助1萬戶、一月二號起，可線上申請。（圖：中市府提供）

為解決廚餘去化問題，台中市政府今天（30日）宣布啟動「安心無餘計畫」，明年起，補助1萬戶家庭，每戶5千元，購買家用廚餘機，預計可減少1.38%的家戶廚餘。市長盧秀燕說，目前全國有4縣市補助家戶廚餘機，台中雖不是補助比例最高，但規模最大，且唯一線上申請。但粉碎型與冷藏冷凍型不補助，請民眾注意。（寇世菁報導）

台中市政府今天（30日）召開市政會議，由於中央宣布2027年起，全國禁止廚餘餵豬，2026過渡期，有條件開放廚餘餵豬，餐廳團膳廚餘可餵豬，但家戶、社區大樓廚餘不能餵豬，台中共32處養豬場申請廚餘餵豬，市府推出「台中安心無餘計畫」，由副市長鄭照新專案報告。鄭照新說，台中總戶數116萬餘戶，每日家戶廚餘約180噸，市府編列5千萬，補助一戶5千元，推廣1萬戶購置家用廚餘機，預計每日可減少2.5噸廚餘，減少比例約1.38%。鄭照新指出，市府補助的廚餘機，包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，俗稱鐵胃、處理後直接排入下水道的粉碎型與冷藏冷凍型，不在補助之列。具台中市戶籍的民眾，每戶可持發票、戶口名簿等4種文件，1月2日起上台中通APP線上申請。

市長盧秀燕表示，台中是高度都會化的城市，很多民眾建議補助廚餘機、議員也為民發聲，市府決定做計劃要找財源，並參考其他3個已經補助廚餘機的城市，推出全國數量、經費最大的補助計畫。

另外，因應廚餘禁養豬新制，市府提前協調社區收運轉型，減輕民眾負擔，市長盧秀燕說，政府有個參考價，環境部長有建議，一公斤超過5至8元，就是不合理，台中有5百多家清運業者可以洽談，社區管委會若遭刁難，可找環保局清潔隊媒介調和。