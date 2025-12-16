台中家樂福青海店不關了 今臉書公告繼續營業

家樂福青海店位於台中七期與逢甲商圈交界處，地理位置非常好，先前傳出將於12月底歇業的消息，引起當地民眾熱烈討論，今業者在社群粉專上宣布，經過多次交換意見，也感謝地主體諒，青海店將繼續營業。

台中家樂福青海店今在臉書粉專上分享，住在大台中地區的鄰居們，跟大家報告一個好消息，感謝地主體諒，讓大家買東西更方便，也聽見許多老顧客不捨的聲音，經過多次交換意見以後，青海店將繼續營業，並維持24小時營運。

家樂福青海店於11月中在粉專發布即將歇業的消息，表示因為租約到期，無法繼續營業，後續將由周邊其他分店提供服務，引起當地民眾關注討論，不少網友稱這間分店最好逛，歇業以後會讓生活很不方便，也有網友抱怨，是不是又有建商買走大樓，空房明明就很多，何必一直蓋房子，導致生活機能降低。

廣告 廣告

根據《聯合新聞網》報導，家樂福青海店的地主為台中豪宅建商由鉅建設，其曾透露「目前並無任何開發或改建規劃。」不過，由於青海店地段佳、面積近3000坪，在台中市區屬罕見大型基地，其未來動向仍容易引發市場對區域房市的想像。

如今青海店宣布繼續營業，不少當地民眾忍不住留言分享喜悅，「上次半夜還去逛跟拍照留念的，請地主別再改變主意」、「太感動了，民生需求也很重要的」、「真的嗎？好開心」。

更多中時新聞網報導

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別

新影像技術 精準治三叉神經痛

張信哲曝愛情觀 給自由不強求