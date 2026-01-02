台中家用廚餘機補助申請 首日2小時破千件

台中市政府推動全台規模最大的「家用廚餘機補助計畫」，昨（二）日上午10時於台中通APP開放申請，截至中午申請件數已突破千件，展現市民對垃圾減量與低碳生活的高度支持。經發局表示，因申請踴躍，系統一度出現連線緩慢情形，市府數位發展局已即時啟動系統擴充與分流應變機制，確保申請作業順暢。

經發局長張�源表示，因應中央政策調整，未來廚餘去化將由傳統養豬逐步轉型為能源化與肥料化處理，市府特別編列5,000萬元經費，推出家用廚餘機補助，預計補助1萬戶、每台最高5,000元，為全台補助名額最多的減碳配套措施。補助一開放，不少市民即第一時間透過台中通APP完成登記，也有多家廚餘機品牌配合政策推出優惠方案，顯示市民對環保轉型已有高度共識。

張�源局長指出，申請開放初期因大量民眾同時登入，最高同時連線人數一度超過5,000人，導致申請頁面載入緩慢。市府數位發展局已緊急擴充雲端系統資源、提升系統承載量，並導入分流導引機制，同時強化資安防護，相關優化作業已於中午前完成，系統運作已恢復穩定。

經發局提醒，凡設籍於台中市且符合資格的市民，自115年1月2日起皆可透過「台中通」APP線上提出申請，補助相關辦法與申請資訊，請至台中市政府經濟發展局官網（https://www.economic.taichung.gov.tw/3176021/post）或台中通APP查詢。