台中家用廚餘機補助 一週秒殺

台中市政府推動全台最大規模「家用廚餘機補助計畫」，短短一週1萬台補助名額已全數額滿。經發局表示，廚餘機補助一推出引爆搶購熱潮，成為台灣近期最夯家電，9日約傍晚時申請人數已達到1萬人，正式停止受理，這波「一週秒殺」展現市民對廚餘減量與環保生活的高度支持，市府也同步啟動三大「從實審查」機制，將嚴格把關補助資格，讓資源有效發揮。

經發局長張�源表示，為防範不實申報或詐領情事，補助審查將全面啟動三大重點把關。第一是「查機號」，逐案比對廚餘機製造號碼；第二是「查發票」，所有案件在撥款前，均會透過財政部稅務系統核對發票狀態，確認無作廢或退貨紀錄，防止以「先購買、申請補助、再退貨」方式不當請領；第三是「嚴處不實」，凡經查獲不實申報或詐領行為，將撤銷補助資格、追回款項，必要時移送相關單位依法究辦，呼籲民眾切勿心存僥倖、因小失大。

經發局提醒，凡申請案件經審查需補正，承辦人員皆會主動聯繫說明，請民眾配合補齊資料，以免影響後續撥款時程。