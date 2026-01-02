台中家用廚餘機補助5000元 元旦首日掀搶購熱潮

台中市2026年祭出家用廚餘機「最高5000元」高額補助，元旦假期北屯區知名通路「小蔡電器」門口便驚現「貪食蛇」排隊長龍。（小蔡電器提供）

為解決廚餘去化問題，台中市政府2026年祭出家用廚餘機「最高5000元」的高額補助，也點燃全市買廚餘機風潮，台中北屯1家電器業者，元旦一早門口警見貪食蛇排隊長龍，不少市民為了爭奪限量名額，提早兩小時到場卡位。業者統計，單日入店諮詢突破340人次，更創下成交274件的驚人紀錄，反映基層對生活轉型的強烈渴望。

自2025年10月因應非洲豬瘟防疫、全國禁止廚餘養豬後，民生廚餘清運成本激增，成為地方環保局沉重負擔。市長盧秀燕去年底果斷拍板補助1萬戶家戶購買廚餘機，由源頭減量尋求解方。業界分析，此次政策採取「不限比例、核實補助」，且線上申請手續便民，成功讓廚餘機從高端「奢侈品」轉身為家庭「必需品」。

「這不只是錢的問題，是解決生活痛點！」有民眾表示，過去廚餘機動輒萬元，被視為高階新成屋的「奢侈配備」。業者分析，此次中市府政策之所以引爆熱潮，關鍵在於採取「不限比例、核實補助」，加上線上申請程序簡便，極大地提高了民眾參與意願。

北屯區知名通路「小蔡電器」店長吳筱筠指出，元旦後首日營業，中午才開門，上午10點就已湧現人潮。單日入店諮詢量突破340人次，更創下成交274件的驚人紀錄。

面對搶購瘋潮，吳筱筠也提醒，消費者不應陷入「低價盲區」。她建議，廚餘機需長期運作，機型穩定性與售後服務至關重要，與其購買易故障的低階產品，不如選擇具備「故障無條件換新」等高品質保障的品牌，才能真正解決家庭衛生，不讓政府補助的美意打折扣。

